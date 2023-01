Ausweiszwang: Referendum scheitert wohl wegen zu wenig Unterschriften

Das teilte das Referendumskomitee am Sonntag mit. Sie seien bei der Schätzung der Anzahl Unterschriften, die sie am Donnerstag bei der Bundeskanzlei eingereicht haben, zu optimistisch gewesen.

Nach der Einreichung der Unterschriften für das Referendum gegen das Jugendschutzgesetz am letzten Donnerstag zeichnet sich immer mehr ab, dass die Schätzung des Komitees «Ausweiszwang Nein» zu optimistisch war. Das schreibt das Komitee in einer Mitteilung.

«Durch die ausserordentlich späte Mobilisierung in diesem Referendum bestand nur die Chance auf Erfolg, wenn genügend Personen unseren neuen persönlichen Unterschriftenbogengenerator nutzen», heisst es in der Mitteilung weiter. Dieser erstellt einen an die Wohngemeinde der unterzeichnenden Person adressierten Bogen. Damit werden die Bögen nicht erst an das Komitee gesendet, wodurch viel Zeit gewonnen wird. «Dies bedeutet aber auch, dass deutlich weniger Kontrolle über die Zahl der tatsächlichen Unterschriften möglich ist.»