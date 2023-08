Ohio: Umstrittenes Referendum zur Verfassungsänderung abgelehnt

Hintergrund ist eigentlich ein anderes, für November 2023 geplantes Referendum: Hier sollen Bürger darüber abstimmen können, ob das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Bundesstaates verankert wird. Genau das wollten die Republikaner verhindern – indem sie die Hürden für die Änderung der Verfassung deutlich erhöhen. Die Abstimmung unter dem Schlagwort «Issue 1» wurde auch als eine Art politischer Testballon für andere US-Bundesstaaten gesehen: Vertreter der Republikaner hätten im Falle eines Erfolgs mit einer ähnlichen Strategie auch in anderen Bundesstaaten versucht, den Zugang zu Abtreibungsrechten zu erschweren. Auch das Recht auf höhere Mindestlöhne sollte über «Issue 1» erschwert werden.

58 Prozent für das Recht auf Abtreibung

Im vergangenen Jahr hatten sich bereits die Bürger in den US-Bundesstaaten Kansas, Kentucky und Michigan in Abstimmungen mehrheitlich für die Stärkung von Abtreibungsrechten ausgesprochen. US-Präsident Joe Biden begrüsste das Abstimmungsergebnis in Ohio. Die Bürger in Ohio hätten einen «eklatanten Versuch» der Republikaner abgelehnt, «die Stimme der Wähler zu schwächen und die Freiheit der Frauen, selbst über ihre medizinische Versorgung zu entscheiden, weiter auszuhöhlen», erklärte Biden und ergänzte: «Heute Abend hat die Demokratie gewonnen.»