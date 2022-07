Abstimmungskampagne : Referendumskomitee sagt AHV 21 den Kampf an

1 / 2 SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer gehört zum Referendumskomitee gegen die AHV 21. Andrea Zahler / Tamedia AG Auch SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard bekämpft die Vorlage, welche eine Vereinheitlichung des Referenzalters von Frauen und Männern bei 65 Jahren vorsieht. Tamedia AG

Darum gehts

Die Vorlage «Stabilisierung der AHV» (AHV 21) sieht eine Vereinheitlichung des Referenzalters von Frauen und Männern bei 65 Jahren vor. Zudem sollen die Mehrwertsteuer und er Altersrücktritt flexibler gestaltet werden.

Gegen die geplanten Massnahmen hat sich ein Referendumskomitee gebildet, das in einer Medienmitteilung ihre Argumente präsentiert. Gemäss dem Schreiben ignorieren Bundesrat und Parlament die schlechte Rentensituation der Frauen, denn sie erhalten ein Drittel weniger Rente als Männer und können fast nur auf die AHV zählen. «Frauen übernehmen mehrheitlich Arbeiten in anstrengenden – aber schlechter bezahlten – Berufen», so das Komitee. Zudem kümmern sich Frauen hauptsächlich um Kinder und Angehörige.

«Frauen haben heute unwürdig tiefe Renten»

Folge seien Teilzeitpensen und tiefere Einkommen. «Insgesamt verdienen Frauen ganze 33 Prozent weniger als Männer. Obwohl sie, unbezahlte und bezahlte Arbeit zusammengezählt, gleich viele Stunden arbeiten», wird betont. Darum, so das Komitee, führe die Arbeit vieler Frauen heute zu unwürdig tiefen Renten. «Trotzdem sollen ausgerechnet sie für AHV 21 bezahlen. Damit würden Frauen in Zukunft ein Jahr AHV-Rente verlieren – gemessen am Medianeinkommen rund 26’000 Franken Einkommensverlust.»