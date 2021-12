Xavier Naidoo: Referentin darf ihn als Antisemiten bezeichnen

Gericht kippt Urteil : Referentin darf Xavier Naidoo als Antisemiten bezeichnen

Der deutsche Sänger Xavier Naidoo ging gegen eine Kritikerin vor – und bekam zunächst recht. Nun entschied das Bundesverfassungsgericht.

Der Popsänger Xavier Naidoo (50) darf – jedenfalls in einer Auseinandersetzung über seine Liedtexte – nun doch als Antisemit bezeichnet werden. Mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss hob das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe DE die Verurteilung auf Unterlassung durch das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg auf. Dieses habe die Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit unzureichend berücksichtigt.

Im Rahmen eines Fachvortrags zum Thema Reichsbürger, hatte eine Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung Naidoo im Juli 2017 unter anderem als Antisemiten bezeichnet. Der Sänger verwende in seinen Liedern antisemitische Codes. Dies sei «strukturell nachweisbar», hatte sie gesagt. Das Landgericht Regensburg und danach auch das OLG Nürnberg sahen darin einen unzulässigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte Naidoos. Sie verurteilten die Referentin, diese Behauptung zu unterlassen. Der Vorwurf habe «Prangerwirkung» und sei nicht hinreichend belegt.

Naidoo gebe antisemitisches Gedankengut weiter

Dies hob das Bundesverfassungsgericht nun auf. Die Referentin habe nicht behauptet, dass Naidoo die Würde von Menschen jüdischer Abstammung grob verletzt habe «und möglicherweise in diesem Sinn sogar handlungsbereit sei». Ihre Äusserung sei klar so zu verstehen, dass er aber antisemitisches Gedankengut weitergebe. Diese Äusserung sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Naidoo müsse «eine scharfe Reaktion auch dann hinnehmen, wenn sie das persönliche Ansehen mindert».

Nun macht er auf Telegram weiter

Der Berliner «Tagesspiegel» schrieb am Mittwoch in seiner Online-Ausgabe, Naidoo gebe inzwischen auf seinem Kanal im Messengerdienst Telegram offen antisemitische Äusserungen von sich. So habe er dort behauptet, «Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressung» lägen in der «Art und Lebensweise der Juden». Auch seien «ziemlich viele Juden in diesen Kinderschänder-Dreck verwickelt», zitierte der «Tagesspiegel» aus Naidoos Telegram-Kanal.