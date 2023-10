Reform soll Doppelnamen in der Schweiz wieder erlauben

Es ist etwas mehr als zehn Jahre her, dass das Parlament den Doppelnamen abgeschafft hat. Künftig sollen heiratende Paare wieder mehr Freiheiten bekommen, wenn es um den Nachnamen geht.

Wenn National- und Ständerat der Änderung zustimmen, wird die Reform frühestens im Jahr 2025 in Kraft treten.

Die nationalrätliche Rechtskommission will das Namensgesetz wieder ändern.

Vor gut zehn Jahren schuf das Parlament den Doppelnamen ohne Bindestrich ab. Mann und Frau sollten künftig nach der Heirat ihren Namen behalten, was der Gleichstellung zugutekommen sollte. Doch wie sich zeigte, machten nicht gerade viele Bräute und Bräutigame von der neuen Regelung Gebrauch. Stattdessen zogen es drei Viertel der Bräute weiterhin vor, den Namen des Mannes anzunehmen. Dass ein Bräutigam den Namen der Braut übernimmt, geschieht sogar nur in zwei Prozent der Fälle, wie der « Tages-Anzeiger » berichtet.

Darum soll jetzt zurückgerudert werden. Die Rechtskommission des Nationalrats hat am Freitag angekündigt, das Gesetz wieder ändern zu wollen. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» gibt Roland Peterhans, Fachexperte im Zivilstandsamt der Stadt Zürich, an, dass das Zusammenführen beider Namen einem Bedürfnis entspricht. Heute könnten Paare ihre Zugehörigkeit nur zeigen, indem sie sich für einen der Namen entschieden. Aus Gründen der Tradition sei dies praktisch immer der Name des Mannes.