Zürichberg: Rega evakuiert bewusstlosen Wanderer (82) per Rettungswinde aus dem Wald

Die Rega hatte am Mittwoch einen Einsatz im Mittelland.

Die Rega flog den Mann in einer Rettungswinde ins Universitätsspital.

Wie es in der Medienmitteilung der Rega heisst, sei daraufhin umgehend ein Rettungshelikopter der Basis Zürich aufgeboten worden. Über dem Einsatzort schwebend, wurde der Notarzt zusammen mit der Rettungswinde beim Patienten abgesetzt. So erhielt der 82-Jährige medizinische Hilfe und konnte im Anschluss in der Rettungswinde ins nahe gelegene Universitätsspital geflogen werden.