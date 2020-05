Hundwil AR

Rega fliegt Schwerverletzten nach Kollision ins Spital

In Hundwil AR kam es am Dienstag zwischen einem Lastwagen und einem Lieferwagen zu einer heftigen Kollision. Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, kam es auf der Hundwilerstrasse in Hundwil AR zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Lieferwagenlenker und einem 31-jährigen Lastwagenfahrer. «Der Lastwagen fuhr von Waldstatt her nach Hundwil, als sich ihm der Lieferwagen von der entgegenkommenden Richtung her näherte», erklärt Daniel Manser, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.