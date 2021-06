POLIZEIMELDUNGEN ZENTRALSCHWEIZ - Rega fliegt zwei verletzte Töfffahrer nach Crashs am Klausen ins Spital

Gross SZ, 31. Mai 2021: Am Montagabend rollte ein ungenügend gesicherter Personenwagen kurz vor 21 Uhr von einem Parkplatz an der Grosserstrasse in Gross SZ in den Sihlsee. Nachdem das Fahrzeug rund 20 Meter eine Böschung heruntergerollt war, gleitete es weitere 15 Meter in den See hinaus, wo es sank. Zur Bergung des Fahrzeugs standen die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln, der Seerettungsdienst Sihlsee, ein Taucher der Kantonspolizei Schwyz sowie ein Kran im Einsatz. Die Bergung dauerte bis um Mitternacht. Verletzt wurde niemand.