Rekord im Juli: Rega flog so viele Einsätze wie noch nie – wie die Klimaerwärmung dazu beiträgt

Noch nie hat die Rega in einem Monat so viele Einsätze geflogen wie im Juli 2022.

In den letzten Wochen herrschte bei der Rega Hochbetrieb. Noch nie waren so viele Helikopter-Crews zu Rettungsaktionen unterwegs gewesen, wie im Juli 2022. Im Interview mit dem « Tages-Anzeiger » erklärt Rega-Chef Ernst Kohler, inwiefern dies mit einem grösseren Interesse am Wandern nach der Corona-Pandemie, mit der Ausrüstung der Wanderer und Wanderinnen – aber auch mit dem Klimawandel zu tun hat.

Was früher eine einfache Route war, ist heute eine «ernsthafte Hochtour»

Rega auch alarmieren, wenn man Angst hat

Als erfahrener Bergretter rät Ernst Kohler Menschen in Not nicht zu zögern, die Rega zu alarmieren. Damit sind auch Situationen gemeint, bei denen Wanderer und Wanderinnen plötzlich merken, dass sie körperlich oder technisch überfordert sind. «Es ist keine Schande, schliesslich können auch die Besten von uns in Not geraten», sagt der Rega-Chef. Es ereigneten sich immer wieder Unfälle, die sich wahrscheinlich hätten vermeiden lassen, hätten die Betroffenen rechtzeitig reagiert.