Lägern AG : Rega muss verunfallte Wanderin von der Lägern ausfliegen

Am Sonntag musste die Rettungsflugwacht zu einem Einsatz auf der Lägern ausrücken: Eine Frau war auf dem anspruchsvollen Wanderweg gestürzt und hatte sich so schwer am Fuss verletzt, dass sie Rettung aus der Luft benötigte.

1 / 4 Die verletzte Frau musste mit Hilfe der Rettungswinde geborgen werden. Rega Der Weg über den Lägerngrat gilt als anspruchsvoll und verlangt Schwindelfreiheit. Wikipedia/Badener Es kam auf der Route schon mehrmals zu tödlichen Unfällen. Wikipedia/Wandervogel

Kurz vor 13 Uhr wurde die Rega-Einsatzzentrale mittels Notfall-App der Rega alarmiert: Eine Frau war unweit des Lägern Sattel gestürzt und hatte sich dabei am Fuss verletzt, was ein Weiterkommen im steilen Gelände verunmöglichte.

Aufgrund des unwegsamen und bewaldeten Einsatzortes bot die Einsatzleiterin zusätzlich zur Helikopter-Crew einen Bergretter des Schweizer Alpen-Club auf. Mit Unterstützung des Bergretters konnte die Rega-Crew die Frau schliesslich an der Rettungswinde ausfliegen, medizinisch erstversorgen und ins nächste, geeignete Spital fliegen.

Die Lägern sind ein rund zehn Kilometer langer, schmaler Höhenrücken zwischen Baden AG und Dielsdorf ZH. Der Weg über den Grat gilt als Bergweg. Er ist stellenweise sehr schmal und exponiert und verlangt Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Auf dieser Route kam es auch schon zu tödlichen Abstürzen.

Die Rega-App überträgt bei einer Alarmierung automatisch die Koordinaten des Alarmierenden an die Rega-Einsatzzentrale. Nach einem Alarm via Rega-App erscheinen auf dem Bildschirm der Einsatzleitung nicht nur der Standort des Alarmierenden, sondern auch wichtige Zusatzinformationen wie der Akkustand des Handys und die Personalien des Alarmierenden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!