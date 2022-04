Zermatter Tourismusdirektor teilt aus: «Rega nimmt uns unsere Identität» – im Wallis tobt der Kampf um die Heli-Retter

Die Rega hat bereits angekündigt, sie werde sich «mit einem noch zu definierenden Leistungsumfang» an der Rettungs-Ausschreibung im Wallis beteiligen.

Daniel Luggen schiesst scharf in Richtung Rega.

Diese wundert sich über den Text von Luggen, lässt aber offen, ob sie sich tatsächlich bewerben will.

Darüber ärgert sich Daniel Luggen. Der Zermatter Kurdirektor kritisiert in einer Kolumne die Rega heftig.

Überall in der Schweiz hat die Rega Stützpunkte, von denen aus sie zu Luftrettungen aufbricht . Nur nicht im Kanton Wallis. Die dortige Helikopterrettung ist die Domäne von Air Zermatt und Air-Glaciers. Das könnte sich aber schon bald ändern. Denn wegen eines Bundesgerichtsurteils muss der Kanton Wallis seine Helikopterrettungs-Aufträge nun ausschreiben.

Die Ausschreibung läuft derzeit. Die Rega hat bereits angekündigt, sie werde sich «mit einem noch zu definierenden Leistungsumfang» daran beteiligen. Das passt nicht allen. In einem Beitrag im «Zermatt Inside» schiesst der Direktor von Zermatt Tourismus, Daniel Luggen, gegen die Rega. Und fährt dabei heftiges Geschütz auf, wie der «Walliser Bote» zuerst berichtet, hat.

«Rega nimmt unsere Identität»

Die Rega wolle sich nun in «dieses gut funktionierende System hineindrängen und das Wallis mit ihren Basen überziehen», schreibt Luggen. Sollte die Rettungstätigkeit «in die Hände der Rega fallen», so sei nicht nur die Existenz der beiden Traditionsunternehmen in Gefahr, sondern: «Die Rega nimmt uns auch ein Stück Identität.»