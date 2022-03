Mit Helikopter-Winde – Rega rettet Mann und Frau aus Eigernordwand 

Am Sonntagabend gelang es der Rega, mit Unterstützung von zwei Bergrettern des Schweizer Alpen-Clubs (SAC), zwei Alpinisten zu retten, die an der Eigernordwand blockiert waren. Das teilt die Rega am Montag in einem Communiqué mit. Wie es bei der Organisation auf Anfrage von 20 Minuten heisst, handelte es sich dabei um einen Mann und eine Frau.