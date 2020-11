Im Gebiet Äschenchöpf oberhalb von Leuggelbach im Kanton Glarus ist am Samstagabend ein Wanderer geborgen worden, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Der 16-Jährige hatte sich am Nachmittag von Leuggelbach aus auf eine Wanderung in Richtung Ijenstock gemacht. Dabei sei er abseits der gekennzeichneten Wanderwege unterwegs gewesen, heisst es in der Mitteilung.