Bockmattlistock SZ - Rega rettet vier Kletterer aus Felswand

Vier Kletterer waren dort in Not geraten. Die beiden Seilschaften befanden sich rund 400 Meter voneinander entfernt.

In einer Felswand beim Bockmattli sassen am Samstagabend zwei Kletterer fest.

Gegen 18 Uhr am Samstag erhielt die Rega die Meldung, dass in einer Felswand beim Bockmattli im Kanton Schwyz zwei Kletterer von der Route abgekommen waren und blockiert sind. Vor Ort zeigte sich, dass die Kletterer unter einem Überhang blockiert waren. Deshalb konnten sie nicht direkt von oben aus der Wand geflogen werden. «Weil zudem dichter Nebel aufzog, musste die Rettung vorerst verschoben werden», heisst es in der Mitteilung.

Mehrere Stunden harrten die Kletterer aus. «Nach Mitternacht besserte sich die Sicht plötzlich, weshalb die Rega-Crew und zwei SAC-Bergretter einen zweiten Anlauf für die komplexe Rettungsaktion nahmen», heisst es weiter. In völliger Dunkelheit wurde ein Bergretter per Rettungswinde bei der Seilschaft mit dem blockierten Seil abgesetzt. Solche Einsätze seien bei Nacht besonders anspruchsvoll, da es für die Rettungscrews in der Dunkelheit schwieriger ist, Distanzen einzuschätzen. Danach wurde ein zweiter Bergretter zum zweiten Einsatzort gebracht. «Schliesslich konnten alle vier blockierten Kletterer zwar leicht unterkühlt, aber unverletzt an der Rettungswinde ausgeflogen werden», heisst es weiter.