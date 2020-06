Wallisellen

Rega transportiert Schwerverletzten (35) von Hochhaus

Am Mittwoch war ein 35-jährige Arbeiter im 14. Stock einer Hochhaus-Baustelle in Wallisellen im Kanton Zürich die Treppe heruntergestürzt. Wie es in einer Mitteilung der Rega heisst, wurde der Mann dabei erheblich verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Erstversorgung des Patienten und forderte für den Transport des Verletzten vom Gebäudedach Unterstützung durch einen Rega-Helikopter an. Dafür wurde die Crew der naheliegenden Rega-Basis Zürich beim Militärflugplätz Dübendorf aufgeboten.