Corona-Föderalismus «Regel-Mischmasch» – Kantone wegen Corona-Kurs unter Beschuss

Es gibt bald so viele Corona-Gesetze wie Kantone, auch das Contact-Tracing kommt ans Limit. Versagen die Kantone in der Corona-Krise?

Darum gehts Die Strategie des Contact-Tracings habe nicht funktioniert, sagt Epidemiologe Matthias Egger, früherer Leiter der Covid-Taskforce des Bundes. Er fordert eine Kursänderung mit koordinierten Massnahmen.

Andere Stimmen verteidigen die aktuelle Strategie. Der Föderalismus erlaube es, «sehr nahe am Bürger zu sein», sagt Manuel Battegay, Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes.

In der Schweiz sind anders als im Frühling die Kantone im Lead, um die Corona-Epidemie zu bekämpfen. Seit die Kantone wieder das Ruder vom Bund übernommen haben, sind einige mit Massnahmen aktiv geworden, andere warten lieber ab. Zum Beispiel hat nur ein Teil der Kantone eine Maskenpflicht beim Einkaufen beschlossen. Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen gelang es nicht mehr allen Kantonen, die Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen.

Nun geraten die Kantone für ihr Krisenmanagement zunehmend unter Beschuss. Scharfe Kritik kommt etwa von Epidemiologe Matthias Egger, früherer Leiter der Covid-Taskforce des Bundes und Präsident des Nationalen Forschungsrates. «Schon im Sommer zeigte sich, dass die Strategie, die Fallzahlen mit dem Contact-Tracing zu stabilisieren, nicht vollständig funktioniert hat.» Passiere nicht bald etwas, habe die Schweiz im November vielleicht bereits 3000 Fälle pro Tag. In der Folge nähmen auch die Spitaleintritte und Todesfälle rapide zu.

Geschlossene Clubs und Homeoffice gefordert

In der Krise zeigten sich die Schwächen des Föderalismus, sagt Egger: «Das Mischmasch von Massnahmen beeinträchtigt die Wirksamkeit im Kampf gegen das Coronavirus.» Das Virus halte sich weder an Kantons- noch an Landesgrenzen. «Eine Kursänderung ist dringend nötig.»

Er fordert die Kantone zum Handeln auf: «Die Kantone sollten sich so früh wie möglich auf neue Massnahmen einigen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern», sagt Egger. Er verlangt, sämtliche Clubs für einige Zeit zu schliessen. Dies sei wirtschaftlich und sozial zwar unbefriedigend. «Es ist aber so, dass sich junge Menschen in den Clubs anstecken und dies zu einem Anstieg der Fälle bei älteren Menschen führt.» Als weiter nötig erachtet er, die maximale Anzahl Personen in Restaurants sowie an öffentlichen und privaten Veranstaltungen auf 50 zu beschränken. Zudem sollten die Kantone eine koordinierte Homeoffice-Empfehlung abgeben.

«Föderalismus nicht krisentauglich»

Auch Parteien kritisieren die Arbeit der Kantone. So sagte Grünen-Präsident Balthasar Glättli kürzlich zu 20 Minuten: «Es beelendet mich, dass sich der Föderalismus als nicht krisentauglich erweist.» Sei in einem Kanton ein Skeptiker am Ruder, mache man etwas weniger. «So sind die Massnahmen für die Bevölkerung nur schlecht verständlich.»

Er hätte von den Gesundheitsdirektoren und Kantonsregierungen erwartet, sich auf ein koordiniertes Vorgehen zu einigen, so Glättli. Der Bundesrat solle alle Kantone an einen Tisch bringen, fordert er. Tatsächlich empfängt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Donnerstag die Spitzen der Kantone zu einem Krisengipfel.

«Nahe am Bürger»

Hingegen verteidigt Manuel Battegay, Chefarzt am Unispital Basel und Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes, die aktuelle Strategie. Die Kritik gehe von der Annahme aus, dass sich eine Krise einfach so kontrollieren lasse, sagt er. Der Föderalismus erlaube es, «sehr nahe am Bürger zu sein». Auf diese Weise werden laut Battegay auch unangenehme Massnahmen besser akzeptiert. Battegay merkt jedoch an, dass die Koordination zwischen Bund und Kantonen wichtig sei. «Verbesserungspotenzial besteht beim Erklären der allgemeinen Schutzmassnahmen.»

Auch Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK), hält fest: «Nach unseren Informationen funktioniert das Contact-Tracing übers Ganze gesehen immer noch.» Die Kantone seien aktuell weiterhin massiv am Aufstocken von Personal. Das Tracing werde bei höheren Fallzahlen immer anspruchsvoller. Insofern sei es auch erklärbar, wenn in einzelnen Kantonen an einzelnen Tagen nicht allen Fällen vollständig nachgegangen werden könne. «Dies bedeutet nicht, dass das Contact-Tracing gescheitert wäre oder bedeutungslos würde.»

GDK-Generalsekretär Michael Jordi ergänzt, dass die Kantone bezüglich Clubs und Maskenpflicht bereits Empfehlungen abgegeben hätten. «Würden alle Kantone zur gleichen Zeit die gleichen Massnahmen ergreifen, gäbe es keinen kantonalen oder regionalen Spielraum mehr, beispielsweise zwischen städtischen und ländlichen Räumen, und die Kritik wäre wahrscheinlich lauter.»