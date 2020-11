Niederhasli ZH «Regelmässig zerstören Unbekannte unseren Waldspielgruppen-Platz»

Vandalen haben am Waldplatz der Spielgruppe Scheresteipapier Bänke und Schilder verbrannt sowie andere Utensilien kaputt gemacht.

Einmal pro Woche findet im Wald in Niederhasli die Waldspielgruppe Scheresteipapier statt. Organisiert wird diese von Sara Sangiacomo (34) und Concetta Curiale (39), die auch drei Innenspielgruppen leiten. «Die Kinder lieben es, in den Wald zu gehen. Es macht ihnen viel Spass, und die frische Luft tut ihnen gut», sagt Sangiacomo.

Doch die beiden Spielgruppenleiterinnen sind mittlerweile verzweifelt. «Regelmässig zerstören Unbekannte unseren Waldspielgruppen-Platz», sagt Sangiacamo. So hätten diese unter anderem ein Holzschild und eine selbst gebaute Bank verbrannt sowie das Eingangstor demoliert. «Auch andere Utensilien, die wir zum Spielen oder Basteln für die Kinder benötigen, wurden zerstört und in den Bach geworfen», erzählt Sangiacomo.

Auch für die Kinder sei die Situation nicht einfach: «Wenn wieder etwas kaputt ist, merken sie das sofort», erzählt die 34-Jährige. So auch als ein Holzschild zerstört wurde: «Sie laufen jede Woche unter dem Schild durch und wissen, dort beginnt und endet das Waldabenteuer. Damals haben sie reihenweise gefragt, wo es geblieben ist.»

Polizei hat Kenntnis von vermehrten Vorfällen

Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt, habe man Kenntnis von vermehrten Vorfällen im Zusammenhang mit Vandalismus und Sachbeschädigungen in Niederhasli. «In diesem Zusammenhang wurden der Kommunalpolizei auch Sachbeschädigungen und Littering im Bereich der Waldspielgruppe gemeldet», sagt Sprecher Florian Frei.

Die Kantonspolizei wie auch die Kommunalpolizei hätten in diesem Zusammenhang ihre Patrouillentätigkeit auf dem Gemeindegebiet von Niederhasli verstärkt. Die Kantonspolizei stehe zudem in engem Kontakt mit der Gemeindeverwaltung, so Frei. Von Vandalismus oder Sachbeschädigung betroffenen Personen empfehle man, die Polizei zu informieren.