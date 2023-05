Regionalgericht Emmental-Oberaargau: Tötete er (37) einen Berner mit einem Kehlenschnitt?

1 / 4 Ein heute 37-Jähriger soll seinen guten Freund im Jahr 2018 mit über 30 Messerstichen und einem Kehlenschnitt getötet haben. Das 55-jährige Opfer starb an Blutverlust und an Ersticken. 20min/cho Dafür musste er sich am Montag vor Gericht verantworten. 20min/Matthias Spicher Am Tatort – der Wohnung des Verstorbenen – finden sich zahlreiche DNA-Spuren des mutmasslichen Täters. 20min/cho

Darum gehts Ein Berner mit italienischer Staatsangehörigkeit soll im Februar 2018 seinen Freund getötet haben, um seinen Drogenkonsum finanzieren zu können.

So soll er dem 55-Jährigen über 30 Stichverletzungen zugefügt und ihm die Kehle durchgeschnitten haben.

Der Angeklagte weist vor Gericht alle Anschuldigungen zurück und sagt: «Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun.»

Die Staatsanwältin fordert für die vorsätzliche Tötung, den Drogenkonsum und -handel und für die Einbrüche insgesamt 16 Jahre Freiheitsstrafe und einen achtjährigen Landesverweis.

Ein 37-jähriger Mann musste sich am Montag vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau in Burgdorf verantworten. K.L.* wird vorgeworfen, den 55-jährigen Berner B.M.* am 19. Februar 2018 getötet oder gar ermordet zu haben.

Die beiden Männer waren enge Freunde, konsumierten gemeinsam Drogen, dealten und trafen sich regelmässig. Am 14. Februar 2018 besuchte K.L. seinen Freund, um mit ihm Kokain zu konsumieren. Vor Gericht sagt er: «An diesem Tag habe ich B.M. zum allerletzten Mal gesehen.» Laut einer umfangreichen Spurensicherung soll K.L. dem Opfer jedoch auch am 19. Februar einen Besuch abgestattet haben – also am Tag der Tat.

Als K.L. in die Wohnung des Opfers eingetreten ist, hat B.M. laut Anklageschrift «Hauskleidung» getragen und sein Gebiss nicht eingesetzt gehabt. Demnach ist davon auszugehen, dass der 55-Jährige keinen Besuch erwartete und möglicherweise sogar geschlafen hatte. K.L., der mutmassliche Täter, soll dann zu einem silbrigen Messer mit einer 10,5 Zentimeter langen Klinge gegriffen haben und über 30-mal auf B.M. eingestochen haben.

«Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun»

B.M. lag vermutlich auf dem Rücken auf seinem Bett, als der mutmassliche Täter auf ihn einstach. Er versuchte, die Messerstiche abzuwehren und sich zu schützen. K.L. soll danach in der Wohnung nach Geld und Drogen gesucht und aus einem Werkzeugkasten ein Japanmesser behändigt haben. Damit soll er B.M. mit einem Schnitt durch die Kehle schliesslich getötet haben. Das Opfer wurde mit Verletzungen an Herz, Lunge, Gesicht, Armen und Beinen aufgefunden. Es starb an Blutverlust kombiniert mit Erstickung.

Vor Gericht sagt K.L.: «Ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun.» Alle DNA-Spuren, die am Tatort an zahlreichen Gegenständen gefunden wurden, stammten von früheren Besuchen bei B.M. Er beschreibt sein Verhältnis mit dem Opfer als «sehr gut» und gibt an, bei der Täterschaft könnte es sich um die Ex-Dealerin des Verstorbenen handeln.

K.L. soll nicht nur B.M. getötet haben, sondern steht auch wegen Drogenkonsums und -handels vor Gericht. Ausserdem soll er mindestens fünfmal in Gastro-Geschäfte eingebrochen sein. Er gesteht sowohl den Heroin- und Kokainkonsum als auch den Drogenhandel und gibt zu, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Die Vorwürfe wegen Tötung, Beihilfe zur Tötung oder Mordes weist er zurück.

«Er beging einen Overkill»

Die Staatsanwältin fordert eine Verurteilung des Berners wegen vorsätzlicher Tötung und ist davon überzeugt, dass er als Einzeltäter gehandelt habe. «Die Tötung war ein regelrechtes Niedermetzeln. Als er B.M. sogar noch die Kehle durchschnitt, beging er einen Overkill», sagte die Staatsanwältin am Montagnachmittag. Sie fordert für die «vorsätzliche Tötung im Grenzbereich zu Mord», für den Drogenmissbrauch und für die Einbruchs-Diebstähle insgesamt 16 Jahre Freiheitsstrafe. Da der Angeklagte die italienische Staatsangehörigkeit hat, verlangt sie zudem acht Jahre Landesverweis. Dies, obwohl der mutmassliche Täter in der Schweiz aufgewachsen ist, seine Familie hier lebt und er seit 17 Jahren nicht mehr in Italien war.

Auch der Anwalt der Privatklägerin – die Mutter des Opfers – fordert eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung oder Mordes und betont ebenfalls, dass keine Zweifel bestünden, dass es sich bei der Täterschaft um K.L. handle.

Das Plädoyer der Verteidigung folgt am Dienstag. Das Urteil wird am 16. Mai verkündet.

*Initialen geändert

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.