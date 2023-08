Regen am Zürich Openair 2023: Keine Schirme erlaubt

Vielleicht kennt ihr den Song ja noch: «Nachem regne, chunts cho schiffe, nachem schiffe, de schneits – in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz …» Gut, schneien wird es wohl heute nicht, aber dafür wird es den ganzen Tag regnen, wie der Wetterradar zeigt.

Achtung: Auf dem Openair-Gelände sind keine Regenschirme erlaubt. Jene müssen am Eingang abgegeben werden. Schützt euch also lieber mit Pelerinen vor dem Regenwetter. Und falls ihr jetzt schon unterwegs seid: Die Regenschirme könnt ihr am Eingang deponieren und am Ende wieder mitnehmen.