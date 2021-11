Polare Kaltluft - Regen, Schnee und Wolken – die nächste Woche wird düster und nass

Mit dem ersten Adventwochenende ist der Schnee in der Schweiz auch im Flachland angekommen. Nun soll es in diesem Stil weitergehen, berichten die Wetterdienste «Meteonews», «SRF Meteo» und «Meteoschweiz». «Winterfans kommen dieses Wochenende auf ihre Kosten», sagt etwa die Klimawissenschaftlerin Nicole Glaus von «SRF». Am Samstag gelange feuchte Luft zu uns, am Sonntag und Montag polare Kaltluft. Das werde für weitere Schneefälle in den nächsten Tagen sorgen – vor allem am Alpennordhang.