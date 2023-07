Formel 1: GP von Belgien live

Kein Fahrer konnte bisher Reifendaten im Trockenen sammeln. Das einzige freie Training am Freitag fand bei Regen statt. Im Qualifying am Freitag war es der grosse Poker um die richtige Reifenwahl. Auf eine schnelle Runde haben die Teams also gewisse Daten, jedoch keinerlei Infos über die Abnutzung und Long-Run-Pace. Die Strategien dürften also – neben dem Regen – einen grossen Einfluss auf den Ausgang des Rennens haben.