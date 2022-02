Wetter Schweiz  – Regen und Sturmböen bis 150 km/h läuten die neue Woche ein 

Der Orkan Zeynep (int. Eunice) hatte in den letzten Tagen in Teilen Nordeuropas grosse Auswirkungen: Flugzeuge landeten und starteten in England mit grossen Schwierigkeiten, der öffentliche Verkehr fuhr im Norden Deutschlands nur eingeschränkt und in der Region Hamburg starben zwei Autofahrer, weil sie unterwegs von umfallenden Bäumen getroffen wurden.