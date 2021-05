Regen-Hotspot Schweiz - Regenjacke und Schirm statt Flip-Flops und Sonnenbrille an Pfingsten

Das Auffahrtswochenende war in der ganzen Schweiz vergleichsweise nass und kalt. Wer jetzt auf Besserung an Pfingsten hofft, wird enttäuscht.

1 / 4 «Hundewetter»: Die Prognosen lassen nicht auf Besserung auf Pfingsten hin hoffen. 20min/Matthias Spicher War die Chance auf einen Sitzplatz an der Sonne auf einer Terrasse in den vergangenen Jahren eher gering, bleiben jetzt viele Betriebe, aufgrund des Wetters, geschlossen. 20min/Simon Glauser Die Vorhersagen kündigen neben Regenschauern auch immer wieder starke Böen und Stürme an. imago/PEMAX

Darum gehts Auch am Pfingst-Wochenende wird das Wetter nicht besser.

Es windet und regnet bei unter zwanzig Grad.

Im Mai 2020 war es noch überdurchschnittlich trocken.

Der Mai präsentiert der Schweiz dieses Jahr deutlich häufiger Wolken und nasse Strassen als in vergangenen Jahren. Das bestätigen auch Meteorologinnen und Meteorologen. Hatte sich am Muttertag eigentlich schon der Sommer - mit fast 30 Grad in einigen Teilen der Schweiz - angekündigt, wurden spätestens an Auffahrt alle enttäuscht, die sich schon auf die warmen Tage gefreut hatten. Dauerregen und tiefe Temperaturen luden am vergangenen Wochenende nicht zum draussen Verweilen ein. Viel ändern wird sich gemäss Vorhersagen wettertechnisch auch in der zweiten Hälfte des Monats nicht.

Wind und Regen statt Glace und Sonne

Die neue Woche empfängt die Schweizerinnen und Schweizer schon am Montag mit mehrfachen Schauern und hartnäckigem Wind. Im Flachland erreicht der Südwest- bis Westwind seinen Höhepunkt mit Böen von bis zu 80 km/h. Ab Dienstag geht dem Wind dann etwas die Puste aus, wie Meteonews in einer Medienmitteilung schreibt.

Wer sich denkt, dass das ein Zeichen für Besserung gegen das Wochenende hin ist, täuscht sich. Regenschirme bleiben auch den Rest der Woche unsere stetigen Begleiter. Am Donnerstag soll es eher trocken bleiben und teilweise lässt sich auch die Sonne blicken. Aber nur, um pünktlich auf das Pfingstwochenende, wieder zu verschwinden und uns in einem Tiefdruckgebiet zurückzulassen. Am Freitag regnet es immer wieder und am Samstag zieht eine neue Kaltfront über die Schweiz. Die sorgt erneut für starken Regen. Gemäss Meteonews sollte nicht mit Temperaturen um oder gar über 20 Grad gerechnet werden.

Bis dreissig Grad vor einem Jahr

Dies enttäuscht besonders in Erinnerung an die letzten Jahre wo teils im Mai die Badi-Saison schon in vollem Gange war und jeder Sitzplatz auf den Terrassen immer besetzt schien. Im Mai vor einem Jahr brachte ein Azorenhoch die Temperaturen dazu, bis zur 30-Grad-Marke hochzuklettern. Gemäss Klimabulletin von Meteoschweiz war der ganze Mai im Jahr 2020 durchschnittlich ein Grad wärmer als die Norm von 1981-2010 und der Regenfall lag unter dem Durchschnitt. Letztes Jahr war der Mai auch der fünfte Monat in Folge mit einer deutlich überdurchschnittlichen Sonnenscheindauer.