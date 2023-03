Wetter Schweiz: Orkanböen in der Nacht

In Langnau im Emmental gab es am frühen Morgen heftigen Wind. Die Abschrankung einer Baustelle wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht auf Donnerstag und am frühen Morgen blies ein starker Wind durch die Schweiz.

Das stürmische Wetter hat die Schweiz erreicht. In der Nacht auf Donnerstag gab es teilweise Orkanböen. Laut Meteonews ist heute Morgen vor allem in den Bergen Vorsicht geboten. Dort muss weiterhin mit starkem Wind gerechnet werden, der aber am Nachmittag nachlassen soll. Wie gestern Abend, wird auch heute Morgen in vielen Teilen der Zentralschweiz vor «starkem Wind» gewarnt, in der Westschweiz vor «stürmischem Wind».