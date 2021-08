«Überschwemmungsmücken» : Regenmonat Juli sorgt für Mückenplage – Bekämpfung aus der Luft

Die anhaltenden Regenfälle haben viele Gebiete in der Schweiz überflutet. Dort gedeihen die Mücken prächtig. Um sie zu stoppen, werden Helikopter eingesetzt.

Denn die Rheinschnake oder Wiesenmücke genannte Art Aedes vexans, eine der in unseren Breiten am häufigsten vorkommenden Stechmücken, zählt zu den Überschwemmungsmücken und legt ihre Eier vorzugsweise im Boden neben Feuchtgebieten ab. Sobald diese von Wasser überspült werden, schlüpfen die Jungen und schwärmen aus. Und es sind einige, die da kommen: Laut Lüthy können pro m² bis zu 10’000 Eier im Boden sein,

Bio-Pestizid aus dem Helikopter

In den letzten Tagen wurden deshalb laut dem Bericht in der Magadino-Ebene im Tessin, im Gebiet der Rhonemündung in der Waadt und am Greyerzersee solche Einsätze geflogen. Dabei wurden jeweils zwischen 180 Kilo und gut zwei Tonnen des Mittels ausgebracht. «Es steht uns jeweils ein Zeitfenster von zwei bis drei Tagen zur Verfügung», erklärt Lüthy. Seien die Mücken erstmal geschlüpft, könne man kaum noch etwas tun. Allerdings gehe es nicht um die Ausrottung der Tierchen – die die Nahrung für andere Tiere darstellen – sondern darum, Spitzen zu vermeiden.