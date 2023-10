Regensburg: 14-Jähriger postete Foto mit Messer

1 / 3 Der 14-Jährige postete dieses Foto nur rund 30 Minuten vor der Tat auf Instagram. Instagram Zu dem Angriff in der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg kam es nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen. Google Street View Zunächst wurden demnach der 63-Jährige auf einem Flur sowie das siebenjährige Kind auf einer Station verletzt. Der Bub verstarb am Freitag in einem Spital. Google Street View

Darum gehts Ein 14-Jähriger tötete in Deutschland einen siebenjährigen Buben.

Der mutmassliche Killer soll aus einem gut behüteten Elternhaus stammen.

Beim Übertritt in die fünfte Klasse soll er gemobbt worden sein und fiel später wegen der Verbreitung von Gewaltfantasien der Polizei auf.

Ein sieben Jahre alter Bub, der bei einem Messerangriff durch einen 14-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung in Regensburg (Bayern) schwer verletzt wurde, ist am Freitag in einer Klinik verstorben. Die Nachricht wurde vom Polizeipräsidium Oberpfalz am Abend bestätigt.

Zusätzlich zu dem Tod des Kindes wurde auch ein 63-jähriger Erwachsener bei dem Angriff schwer verletzt. Aufgrund der Möglichkeit von «extremistischen Verbindungen» hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Untersuchung in dem schrecklichen Fall übernommen. Ein Polizeisprecher sagte: «Extre­mistische Bezüge können nicht ausgeschlossen wer­den», ohne eine mögliche Gesinnung des mutmasslichen Täters zu nennen.

Hausdurchsuchungen im Januar

Bereits im Januar habe der mutmassliche Killer die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen. Der damals 13-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab habe in «einschlägigen Chatgruppen» die Absicht geäussert, seine Schule in die Luft zu sprengen, wie «Bild» berichtet.

Nach einer unverzüglich angeordneten Hausdurchsuchung beim Jugendlichen und seinem gleichaltrigen Freund habe die Polizei Sprengstoff, Softair-Waffen und Bomben-Attrappen sichergestellt. Polizeisprecher Claus Feldmeier erklärte damals gegenüber «Bild»: «Uns ging es darum, Menschenleben zu retten, deshalb haben wir schnell den Zugriff getätigt.» Der mutmassliche Killer war zu diesem Zeitpunkt wegen seines Alters strafunmündig.

Wie die Zeitung weiter schreibt, stamme der 14-Jährige aus einem gut behüteten Elternhaus. Seine Mutter arbeite im pädagogischen Bereich. Als der Jugendliche in die fünfte Klasse kam, soll er von seinen Mitschülern massiv gemobbt worden sein.

Vor der Tat posierte er mit einem Messer

Während des Winters habe der Jugendliche die Behörden aufgrund seiner Strafunmündigkeit vor eine Herausforderung gestellt. Es sei schwierig gewesen, Massnahmen gegen den Schüler zu ergreifen.

Er habe nur aufgrund einer familiengerichtlichen Entscheidung im Haus 25 der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik & Psychotherapie in Regensburg untergebracht werden können. Auch dort habe der 14-Jährige Gewaltfantasien gegenüber dem Pflegepersonal geäussert, wie das Portal «Oberpfalzecho» schreibt. Die Untersuchung darüber, wie er in den Besitz eines Messers gelangen konnte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Fakt ist jedoch, dass der Jugendliche nur rund 30 Minuten vor der Tat ein Foto von sich mit einem Messer in der Hand auf Instagram gepostet hat.