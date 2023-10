Regensburg: 14-Jähriger tötet Bub (7)

In einer psychiatrischen Einrichtung im deutschen Regensburg (Bayern) ist ein siebenjähriger Bub von einem 14-jährigen Messerangreifer schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg, wie die Polizei bestätigt. Der Siebenjährige wurde am Donnerstag in kritischen Zustand in ein Spital eingeliefert. Dort erlag er am Freitagabend seinen schweren Verletzungen. Ein 63-jähriger Erwachsener war beim Messerangriff ebenfalls schwer verletzt worden.