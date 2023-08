Surfpark-Projekt: Regensdorf muss auf Surfpark verzichten

In etwa so hat sich das Start-up «Waveup» den Surf- und Freizeitpark in Regensdorf vorgestellt.

Das ist passiert

Hawaii-Feeling in Regensdorf? Von dieser Vision träumte 2017 das Start-up «Waveup». Das Unternehmen wollte in der Gemeinde den ersten Freizeit- und Surfpark bauen. Kernstück des Projektes sollte ein künstlich angelegter See sein, auf dem ein Generator «perfekt brechende» Wellen erzeugt. Das Vorhaben stiess in der Gemeinde auf Anklang. Das Projekt wurde an der Gemeindeversammlung am 25. März 2019 bestätigt – der Zonenplanänderung, die für das Vorhaben nötig wäre, wurde deutlich zugestimmt. Dagegen rekurrierten verschiedene Personen.