Olympia 2022: Ryan Regez findet es «geil», Olympiasieger zu sein

Was für ein Tag für die Schweizer Sportfans und besonders für die beiden Skicrosser Ryan Regez und Alex Fiva . Die beiden Athleten gewannen an den Olympischen Winterspielen die Gold- respektive die Silbermedaille. Nach dem Eklat um Fanny Smith vom Donnerstag ist dies ein Freudentag für das Freeski-Team.

Silbermedaillen-Gewinner Alex Fiva sagt: «Es ist das Schönste auf dem Podest zu stehen mit einem Teamkollegen. Es war ein brutaler Fight, ich habe in jedem Heat sehr gekämpft.» Die letzten Rennsekunden analysiert der 36-Jährige wie folgt: «Ich habe gemerkt, dass die anderen Abstand hatten. Ich wollte dann auch Regez nicht in die Kurve schneiden, sondern wollte unten nochmals angreifen. Nach einem Fehler musste ich dann nochmals verteidigen.»

Fiva krönte mit Olympiasilber seine grosse Karriere. Zuvor hatte er bereits einmal den Gesamtweltcup und den WM-Titel gewonnen. Der frühere Footballer sagt: «Früher hatte ich viele Erfolge im Weltcup und an Grossanlässen nicht. Das hat sich geändert. Ich nehme aber beides.» Wie es für ihn weitergeht, ist noch unklar. Das Einzige was definitiv ist. «Heute werde ich nicht mehr auf den Ski stehen», so der 36-Jährige mit einem Lächeln. Der Skicross macht ihm aber weiterhin viel Spass: «Ich nehme es Jahr für Jahr und wie es passt. Aber ich habe auch zwei liebe Kinder zu Hause.»