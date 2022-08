Zürich: Reggae-Band Lauwarm tritt an «Weltwoche»-Sommerfest auf

Ein Twitter-Video zeigt den Auftritt der Band, welche ihren Auftritt in der Brasserie Lorraine abbrechen musste.

«Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel präsentiert die Berner Reggae-Band am Sommerfest seiner Zeitung.

Der Auftritt der Band in der Brasserie Lorraine und der folgende Konzertabbruch wurden in den letzten Wochen kontrovers diskutiert.

Lauwarm ist am Sommerfest des Wochenmagazins «Weltwoche» aufgetreten.

Am Mittwoch fand im Zürcher Restaurant Terrasse das Sommerfest der «Weltwoche» statt. Auf der Gästeliste standen dabei gemäss « Blick » Personen wie der AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland, der Corona-Skeptiker Daniel Stricker sowie der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maassen.

Wie nun bekannt wurde, gehörte zum Sommerfest-Programm auch ein Auftritt der in die Schlagzeilen geratenen Berner Reggae-Band Lauwarm . Ein Bild, welches SVP-Politiker Claudio Zanetti auf Twitter postete, zeigt «Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel, wie er die Band dem versammelten Publikum präsentiert.

Die Reaktionen auf den Auftritt fallen in den sozialen Medien unterschiedlich aus. Besonders linke Kreise sind vor den Kopf gestossen. Lauwarm lasse sich «instrumentalisieren», meint ein User. Und eine Userin schreibt: «Wer als Barbetreiber oder Cancelmob Menschen (die Band) schlecht behandelt, treibt sie also direkt in die Arme der rechten Extremisten.»