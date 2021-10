Schüsse auf Kamerafrau : Regieassistent gab Baldwin die Waffe und sagte: «Cold gun»

Ein halbes Dutzend Crewmitglieder hat vor dem verhängnisvollen Ereignis gegen die Arbeitsbedingungen protestiert und das Filmset von «Rust» verlassen. Es soll zuvor schon einen Zwischenfall mit einer Waffe gegeben haben.

Hollywood-Star Alec Baldwin hat bei einem Filmdreh offenbar versehentlich eine Kamerafrau erschossen. Der Schauspieler feuerte am Donnerstag bei Dreharbeiten für den Western «Rust» im US-Bundesstaat New Mexico eine Requisitenwaffe ab, wie die Polizei der Stadt Sante Fe mitteilte. Er tötete dabei die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins und verletzte Regisseur Joel Souza. Baldwin zeigte sich schockiert über den Vorfall.

«Cold Gun»

Alex Baldwin hat die Waffe vom Regieassistenten in die Hand gedrückt bekommen. Dieser soll zum Schauspieler gesagt haben, die Waffe sei «cold» («kalt»), was so viel heisst, dass die Waffe nicht geladen sei, wie «The New York Times» schreibt. Der Assistent habe nicht gewusst, dass die Waffe geladen war, wie es in der eidesstattlichen Erklärung heisst.