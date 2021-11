Verschärfung im Tigray-Konflikt : Regierung Äthiopiens ruft den nationalen Notstand aus

Seit dem Ausbruch der Kämpfe im November 2020 wurden Tausende Zivilisten getötet und Abertausende sind geflohen. Der ausgerufene Notstand tritt per sofort in Kraft und soll sechs Monate dauern.

Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte in dieser Woche vor einem Jahr Soldaten aus einem Nachbarland gestattet, in die Region Tigray vorzudringen und an der Seite der äthiopischen Streitkräfte gegen die Volksbefreiungsfront Tigrays, TPLF, vorzugehen.

Konflikt dauert seit einem Jahr an

Die Ausrufung des Notstands durch den äthiopischen Ministerrat am Dienstag ist das bislang deutlichste Signal der Alarmierung der Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hatte in dieser Woche vor einem Jahr Soldaten aus einem Nachbarland gestattet, in die Region Tigray vorzudringen und an der Seite der äthiopischen Streitkräfte gegen die Volksbefreiungsfront Tigrays, TPLF, vorzugehen. Die darauf folgenden heftigen Kämpfe dehnen sich seither immer weiter aus. Es gibt Berichte von Massakern und Massenvergewaltigungen. Die TPLF wies die Vorwürfe von Massakern als «absolut falsch» zurück.