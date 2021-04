Zudem wird unter anderem gefordert, dass sich der Kanton Luzern in dieser Sache mit den anderen Zentralschweizer Kantonen abspricht. (Symbolbild)

Der Kanton Luzern hat sämtliche Klassenlager in diesem Schuljahr abgesagt.

Die CVP und die SP des Kantons Luzern kritisieren den Luzerner Regierungsrat, da dieser kürzlich sämtliche Klassenlager im laufenden Schuljahr abgesagt hat. «Einfach alle Lager bereits Ende März zu verbieten, ist ein überhasteter und undifferenzierter Entscheid», sagt Urban Sager, SP-Kantonsrat und Mitglied der Kommission Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK). Auch die CVP könne die Absage «nicht akzeptieren und verlangt, dass dieser Entscheid umgehend in Widererwägung gezogen wird», wie es in einer Mitteilung heisst.

CVP-Kantonsrätin Priska Häfliger-Kunz hat deshalb bei der Regierung eine dringliche Anfrage eingereicht. Darin will sie unter anderem wissen, ob der Entscheid der Regierung abschliessend ist oder ob dieser abhängig von der epidemiologischen Lage angepasst werden könnte. Ebenfalls fragt die Kantonsrätin, wie der Regierungsrat zum Einsatz von systematischen Tests im Zusammenhang mit Schullagern steht. Sie stellt sich auch die Frage, ob es die Regierung als sinnvoll erachtet, «eine Luzerner Insellösung zu schaffen». Denn: Die übrigen Zentralschweizer Kantone «halten an den Lagern fest oder entscheiden erst später».

Petition aus der Elternschaft

Die SP teilt weiter mit, Klassenlager seien für Lernende «eine wichtige Erfahrung in ihrer schulischen Bildung» und der Höhepunkt eines zu Ende gehenden Schuljahres. Schullager bieten wertvolle Lerngelegenheiten für Überfachliches und vor allem auch soziales Lernen, heisst es weiter. Da solche Lager für Lernende sehr wichtig seien, müsse eine Absage «differenziert, wohlüberlegt und in Abstimmung mit den anderen Zentralschweizer Kantonen erfolgen – auch in Zeiten von Corona».