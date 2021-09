Engelberg OW  – Regierung gibt grünes Licht für 100-Mio-Projekt auf dem Titlis

Das Projekt soll die Zukunft des Tourismus in der Region nachhaltig sichern und auch ausbauen. «Die Leute sollen das Gefühl haben, dass sie den Titlis mitsamt den Umbauten mindestens einmal in ihrem Leben gesehen haben möchten – also in etwa so, wie alle zu sich selbst sagen, sie wollen einmal in ihrem Leben den Eiffelturm in Paris sehen», wie Patt meint. «Der ökologische Aspekt war von Anfang an zentral beim Planen des Projekts, weshalb wir auch intensiv mit Umweltverbänden zusammengearbeitet haben. Der Umbau ermöglicht uns, dass wir vermehrt alternative Energien zum Heizen verwenden können, etwa die Sonnenkraft.» Zudem werde damit die wirtschaftliche Wertschöpfung und die Beschäftigung der Region Engelberg längerfristig gestärkt. Weil durch den Ausbau auch mehr Gäste erwartet werden, sollen die Parkplätze in Engelberg plafoniert und der ÖV gefördert werden.