Anhaltende Proteste : Regierung im Iran will Whatsapp und Instagram wegen «Hetzerei» verklagen

Der Iran will im Zusammenhang mit den systemkritischen Protesten im Land das US-amerikanische Technologieunternehmen Meta Platforms wegen «Hetzerei» verklagen. «Die beiden sozialen Netzwerke Instagram und Whatsapp (von Meta Platforms) waren als Teil der Verschwörungsoperationen unserer Feinde an der Verbreitung von Hetzmaterial und Gefährdung unserer nationalen Sicherheit beteiligt», sagte Vizeinnenminister Madschid Mirahmadi am Montag laut Nachrichtenagentur Mehr. Die nationale Sicherheit sei die «rote Linie» des Systems. Wie genau das Innenministerium nun juristisch gegen Meta Platforms vorgehen will, ist nicht bekannt.