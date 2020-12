Darum gehts Der Kanton Zürich hat die Corona-Massnahmen verschärft.

Die neuen Regeln sorgen in der Politik für Diskussion und Kritik.

Ab Donnerstag gelten in Zürich verschärfte Corona-Massnahmen. Unter anderem wird die Sperrstunde von 23 auf 22 Uhr vorverlegt, und bestimmte Freizeiteinrichtungen müssen komplett schliessen. Die neuen Regeln sorgen für Diskussion.

«Der Regierungsrat ist unter dem Druck des Bundesrats eingeknickt», sagt Benjamin Fischer, Präsident der SVP Kanton Zürich. Man befinde sich derzeit tatsächlich in einer heiklen Situation in Bezug auf die Spitäler. «Mit den Massnahmen will man aber nur ein Zeichen setzen.» Fischer erwähnt etwa die um eine Stunde vorverschobene Sperrstunde und die 2-Haushalte-Regel, die kaum kontrollierbar sei. «Statt komplizierter Regeln ist es entscheidend, dass die Bevölkerung die bereits bestehenden Regeln einhält.»

«Logik bei Sonntagsverkäufen sehe ich nicht»

«Der Druck des Bunds hat gewirkt», sagt auch Andreas Daurù, Co-Präsident der SP Kanton Zürich. Er sei froh, dass der Regierungsrat nochmals über die Bücher gegangen ist und die Massnahmen verschärft hat. Für Unverständnis sorgt die Regel zu den Sonntagsverkäufen, die zwischen dem 24. Dezember und dem 10. Januar nicht erlaubt sind, in der Adventszeit allerdings schon. «Die Logik dahinter sehe ich nicht», so Daurù. Erwartet hat er zudem die 2-Haushalte-Regel bei privaten Treffen. «Wir wissen, dass dort die meisten Ansteckungen passieren. Das wäre sinnvoll gewesen.»

Bei Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis gilt lediglich eine dringende Empfehlung für die 2-Haushalte-Regel. «Diese können und wollen wir nicht polizeilich durchsetzen», sagt Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Er hoffe auf die Mitwirkung der Bevölkerung. Auch Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli appelliert: «Wenn wir uns jetzt zusammenreissen, liegt an Weihnachten mehr drin.» Sie gehe mit gutem Beispiel voran und habe ein Treffen mit drei Haushalten abgesagt.

Reichen die Massnahmen?

«Alle Indikatoren zeigen in die falsche Richtung», sagt Regierungsrätin Rickli an der Medienkonferenz. Die Lage in den Spitäler werde angespannter. Sie seien seit Ende Oktober stark ausgelastet. Die Zahl der Hospitalisierungen habe in den vergangenen Tagen den Höchststand der ersten Welle verdoppelt. Am Dienstagmittag waren knapp 500 Personen hospitalisiert. «Ohne neue Massnahmen hätten wir an Weihnachten rund 800 Personen, die ins Spital müssen.» Wenn die neuen Massnahmen deutlich greifen und die Fallzahlen sinken, sei es zu schaffen. Sonst drohe ein Lockdown. Regierungspräsidentin Silvia Steiner sagte, dass alle infrage kommenden Massnahmen erwogen worden seien. «Wenn wir eine Massnahme nicht getroffen haben, ist das auch ein Beschluss, den wir intensiv diskutiert haben.»

An Silvester ist ab 22 Uhr zu

In mehreren Kantonen gilt die Sperrstunde bereits ab 21 Uhr. In Zürich ist es eine Stunde später. Der Bundesrat fordert gar eine Schliessung um 19 Uhr. Umgekehrt ist es an Silvester. Der Bundesrat hat zum Jahreswechsel die Sperrstunde auf 1 Uhr verlängert. In Zürich gibt es auch über Neujahr keine Ausnahme. «Das wäre unlogisch», sagte Fehr an der Medienkonferenz.