Südsudan: Regierung lässt nach präsidialer Pinkel-Panne sechs Journalisten verhaften

Das Video aus dem Südsudan ging Mitte Dezember um die Welt. In den Aufnahmen steht Präsident Salva Kiir, im Hintergrund eine Entourage aus Soldaten und Politikern, an einer Strasse und lauscht der südsudanesischen Nationalhymne , die von einer nicht sichtbaren Blasmusik gerade einigermassen scheppernd zum Besten gegeben wird. Plötzlich verfärben sich die hellgrauen Hosen von Kiir dunkel.

Mehrere Sekunden lang wird ein immer grösserer Teil seiner Hose dunkel, bevor sich schliesslich am Boden eine Urin-Lache bildet. Kurz später bemerkt Kiir bei einem Blick auf seine untere Körperhälfte die peinliche Panne, die Kamera schwenkt abrupt weg. Die Aufnahmen gingen viral, im Internet war das Gespött gross. «Es gibt zwei mögliche Gründe für den Vorfall: Entweder leidet er an einer Harnkrankheit, oder aber er ist so patriotisch, dass es ihm nicht in den Sinn gekommen wäre, sich während der Nationalhymne zu entschuldigen», schreibt etwa der nigerianische Politiker Shehu Sani.