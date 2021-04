Regierung unterstützt nationale Lösung

Trotzdem ist der Regierungsrat dagegen, dass an öffentlichen Einrichtungen im Kanton Luzern Tampons und Binden zur Verfügung gestellt werden. Denn: Für Hygieneartikel des Grundbedarfs brauche es eine einheitliche Lösung, die in der ganzen Schweiz gilt. Die Regierung unterstütze denn auch Bestrebungen, dass für Frauenhygieneartikel ein reduzierter Mehrwertsteuersatz gelten soll, wie es in einem vom Nationalrat bereits angenommenen verlangt wird.

Ungleichheiten und grosser Aufwand

Gratis-Tampons und -Binden an öffentlichen Einrichtungen des Kantons würden aber auch «neue Ungleichheiten schaffen», schreibt die Regierung weiter. So müsste beispielsweise die Uni Luzern diese Artikel anbieten, kommunale Schulen jedoch nicht. Auch dürfte gemäss Regierung der Aufwand «recht gross sein, alle Abgabestellen immer aufgefüllt zu halten». Und: «Die kostenlose Abgabe in bestimmten Gebäuden oder Situationen wäre auch ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft», so der Regierungsrat. Während der Kanton Luzern die Artikel gratis abgeben würde, würden sie in anderen Kantonen in Läden verkauft.