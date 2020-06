Gebühren für Beistandskonten

Regierung nimmt LUKB wegen Diskriminierung unter die Lupe

Die Regierung will überprüfen, ob die LUKB beim Thema Diskriminierung die Erwartungen erfüllt. Grund: Eine Zusatzgebühr für Menschen mit Beistand.

Der Luzerner Regierungsrat will überprüfen, ob die Kantonalbank beim Thema Diskriminierung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Hintergrund sind die zusätzlichen Gebühren, die die Bank für Konten von Menschen mit Beistand einführte.

Gebühr wird 2020 doch nicht erhoben

Kantonsrat Michael Ledergerber (SP) wollte dazu vom Regierungsrat Auskunft haben. Dieser schreibt in seiner am Montag publizierten Antwort, dass die LUKB die ursprünglich auf den 1. Januar 2020 eingeführte Gebühr das ganze Jahr 2020 nicht in Rechnung stellen wolle. Begründet wird dies damit, dass die Bank mit den Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) und den Sozialberatungszentren Gespräche zur Gebührenfrage führe.