Im Fürstentum Liechtenstein wird eine einwöchige Staatstrauer verhängt

Am Samstag wurde vermeldet, dass Fürstin Marie, Ehefrau des Fürsten Hans-Adam II von und zu Liechtenstein, 81-jährig im Spital von Grabs SG verstorben ist . Sie hatte am vergangenen Mittwoch einen Schlaganfall erlitten , worauf sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte. Das Ehepaar war seit 1967 verheiratet und hatte zusammen vier Kinder. Ihr Sohn, Erbprinz Alois, nimmt seit 2004 die Regierungsgeschäfte wahr.

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat in einer am Sonntag verfassten Mitteilung «tief betroffen» den Tod der Fürstin zur Kenntnis genommen. «In enger Absprache mit dem Fürstenhaus ordnete die Regierung eine siebentägige Staatstrauer bis Samstag, 28. August 2021, an», schreibt die Regierung weiter. Während dieser Zeit sind alle öffentlichen Gebäude in den Landesfarben und den Farben des Fürstenhauses beflaggt.