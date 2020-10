Belarus : Regierung setzt Blendgranaten gegen Demonstranten ein

Seit Wochen gehen Demonstranten und Demonstrantinnen in Belarus auf die Strasse, um gegen das autoritäre Regime Lukaschenkos zu protestieren. Nun setzen die Sicherheitskräfte Blendgranaten ein.

Bei neuen Massenprotesten in der belarussischen Hauptstadt Minsk haben Sicherheitskräfte Agenturberichten zufolge Blendgranaten eingesetzt. Es habe sich um mindestens zehn solcher Granaten gehandelt, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Sonntag. Die Agentur RIA meldete zudem, das belarussische Innenministerium prüfe Berichte, nach denen bei Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und den Demonstranten Schüsse gefallen seien.

Augenzeugen berichteten im Nachrichtenkanal Telegram von mehreren Verletzten. Das Innenministerium bestätigte am Sonntag den «Einsatz der Spezialmittel gegen gewaltbereite Demonstranten». Sie sollen zuvor eine Absperrung durchbrochen haben. Auf Videos waren Schuss- und Explosionsgeräusche zu hören sowie Blitzlichtgewitter zu sehen. Die Erschütterungen lösten in dem betroffenen Viertel Alarmanlagen an vielen Autos aus. Es gab mehrere Festnahmen

Am Sonntag gingen wie so oft in den letzten Wochen Zehntausende gegen Präsident Alexander Lukaschenko auf die Strasse. Viele der Demonstranten in Minsk und anderen Städten des Landes skandierten «Streik». Die Opposition hat mit einem landesweiten Ausstand gedroht, sollte Lukaschenko nicht bis Mitternacht zurücktreten.