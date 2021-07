Türkei : Regierung setzt Kopfgeld auf Kugelfisch aus

Weil der giftige Hasenkopf-Kugelfisch türkischen Fischern Probleme bereitet, wird er nun von der Regierung gejagt.

Rund 100 Kugelfische landen täglich allein in den Netzen der Fischer aus Baltas Kooperative, in Antalya allgemein komme man täglich auf bis zu 1000. «Er füllt weder die Brieftasche noch den Magen», fasst Balta das Problem zusammen. Das hat mehrere Gründe: Der Kugelfisch ist giftig, das Tetrodotoxin, das der Fisch etwa in der Leber trägt, lähmt die Muskeln und kann mitunter tödlich sein. Die Kugelfische bedienen sich zudem gern am Fang in den Fischernetzen – die hinterlassen sie dabei häufig nicht nur geplündert, sondern auch kaputt.