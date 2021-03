Am Samstag demonstrierten rund 6000 Menschen in Liestal BL gegen die Corona-Massnahmen.

Am Samstag protestierten in Liestal rund 6000 Menschen gegen die geltenden Corona-Massnahmen des Bundes. Zur bewilligten Veranstaltung aufgerufen hatte der Verein «Stiller Protest». Am Dienstag kritisiert der Regierungsrat des Kantons Baselland nun die Organisatorinnen und Organisatoren der Demonstration, «weil diese kaum Anstalten machten, die Bewilligungsauflagen wie das Tragen einer Schutzmaske zu beachten», wie es in einer Medienmitteilung heisst.