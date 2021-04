Uri will am Montag über Massnahmen informieren

Nun reagiert die Urner Regierung auf die Lage: Sie hat an einer Sitzung vom Freitag verschärfte Massnahmen diskutiert, die im Fall von anhaltend hohen Fallzahlen und einem damit verbundenen Engpass bei den Spitalkapazitäten in Kraft gesetzt werden. In den kommenden Tagen werden entsprechende Massnahmen konkretisiert und beschlossen, teilte die Regierung mit. Am kommenden Montag wird der Regierungsrat über die ergriffenen Massnahmen informieren.