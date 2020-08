Kanton Thurgau

Regierung will Autoposern

den Ausweis wegnehmen

Die Thurgauer Regierung spricht sich für einen Ausweisentzug bei Autoposern aus. Dafür ist eine Änderung

im Strassenverkehrsgesetz nötig. Die Regierung tauscht sich nun mit den Thurgauer Politikern im Parlament aus.

Seit Monaten wird über Autoposer diskutiert. Im Kanton Thurgau häuften sich in letzter Zeit die Beschwerden aus der Bevölkerung. Einige stören sich an dem Lärm, den die Lenker mit ihren Autos verursachen. Andere kündigten gar ihre Wohnung und ziehen weg. Auch in der Politik beschäftigt man sich mit den Autoposern. Der Arboner CVP-Kantonsrat Dominik Diezi erkundigte sich in einem Vorstoss nach Massnahmen der Regierung. Im Vorstoss schrieb er: «Lärmende und aufheulende Motoren, ‹Protz-Fahrzeuge› auf sich wiederholenden Präsentationsfahrten mit überhöhter Geschwindigkeit sind grundsätzlich unerwünscht.»