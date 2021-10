Kantonspolizei St. Gallen : Regierung will Gender-Pins und Social-Media-Polizistinnen statt Frauenquote

1 / 5 Die Regierung hat einen Massnahmenplan zur Frauenförderung bei der Kantonspolizei erarbeitet und reagiert damit auf einen Vorstoss von SP-Kantonsrätin Monika Simmler. 20min/Michael Scherrer Die Anzahl der Polizeiaspirantinnen in St. Gallen liegt derzeit bei 30 Prozent. Im obersten Kader sind gar keine Frauen vertreten, wie Simmler in ihrer einfachen Anfrage vom Mai 2021 schrieb. 20min/Michael Scherrer Nun sollen Polizistinnen in den Social-Media-Kanälen der Kapo präsenter auftreten. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Mit verschiedenen Massnahmen will die St. Galler Regierung Frauen bei der Kantonspolizei fördern.

Dies als Antwort auf einen Vorstoss von SP-Kantonsrätin Monika Simmler.

Die Anzahl der Polizeiaspirantinnen liegt derzeit bei 30 Prozent.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat zu wenige weibliche Angestellte, besonders auf Kaderebene, findet unter anderem die St. Galler SP-Kantonsrätin Monika Simmler. Sie forderte die Regierung in einem Vorstoss auf, darzulegen, wie Frauen in dieses Berufsgattung gefördert werden könnten. Nun hat die Regierung geantwortet und präsentierte verschiedene Massnahmen, die bis 30. September 2022 umgesetzt werden sollen.

Dazu gehört unter anderem, dass Polizistinnen in den Social-Media-Kanälen der Kantonspolizei präsenter sein sollen. Der Wiedereinstieg nach dem Mutterschaftsurlaub soll ihnen zudem mit einem spezifischen Programm erleichtert werden. Teilzeitarbeit sei, sofern möglich, in der Stellenausschreibung konsequent aufzuzeigen, so die Regierung.

Des Weiteren schlägt sie vor, Gender-Botschafterin oder -Botschafter auf den Polizeistationen einzusetzen, welche sich für Frauenförderung einsetzten. Dereinst sollen «Gender-Sticker» und «Gender-Pins mit Symbolkraft» verteilt werden. «Die Trägerinnen und Träger zeigen damit Farbe und bekennen sich zu einer offenen, liberalen Gender-Kultur und zu ihrem Wunsch nach mehr gemischten Teams auf allen Hierarchieebenen», heisst es im Schreiben weiter.

«Könnte der Sache eher schaden»

Kantonsrätin Monika Simmler ist geteilter Meinung, was die Massnahmen der Regierung betrifft. «Bei den Gender-Pins zweifle ich ein wenig an der Ernsthaftigkeit und deren Nutzen. Es könnte der Sache eher schaden», so Simmler. Allgemein seien die Ziele etwas schwammig, sie hätte sich mehr Mut von der Regierung gewünscht. «Ein verbindliches Recht auf Teilzeit wäre gut, oder etwa die Möglichkeit für Job-Sharing.»

Simmler will die Massnahmen aber nicht nur schlecht reden. «Es gibt gute Punkte, wie etwa das Wiedereinstiegsprogramm oder jenen, dass zumindest die Möglichkeit der Teilzeitarbeit in Führungspositionen diskutiert und gefördert werden soll.» Die Einführung von «starren Frauenquoten» bei der Kantonspolizei St. Gallen wird von der Regierung als nicht zielführend erachtet. «Eine solche ist immer der letzte Schritt, vielleicht ist es aber das Einzige, was hilft», so Simmler.

In diesem Jahr führte die Kapo zum ersten Mal zwei Bewerbungsrunden durch, wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage sagt. Dabei hätten sich insgesamt 40 Frauen und 152 Männer beworben. Die Anzahl der Polizeischülerinnen sei aber nicht rückläufig. «Auch bei den neuen Jahrgängen unserer Polizeiaspirantinnen und -aspiranten ist das Verhältnis etwa zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen», so Krüsi. Betreffend Frauenförderung seien unter anderem die Gender-Pins eine von verschiedenen Massnahmen, welche die Polizei in der Arbeitsgruppe diskutiere und zu gegebener Zeit auch versuche, umzusetzen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, aufgrund der Geschlechtsidentität diskriminiert? Hier findest du Hilfe: Gleichstellungsbüros nach Region Plattform Lohngleichheit Gleichstellungsgesetz.ch, Datenbank der Fälle aus Deutschschweizer Kantonen Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann