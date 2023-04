Zürcher Regierungsrat: Restaurants müssen weiter keine Unisex-Toiletten anbieten

Der Zürcher Regierungsrat lehnt den Vorstoss der SVP, FDP und SP ab, genderneutrale Toiletten in grossen Gastrobetrieben zur Verfügung zu stellen.

Der Zürcher Regierungsrat lehnte am Montag den Vorstoss der SVP, FDP und SP ab, den WC-Paragrafen zu streichen.

Im Februar 2023 reichten SVP, FDP und SP einen gemeinsamen Vorstoss ein: In diesem forderten sie eine Streichung des Zürcher WC-Paragrafen. Das Gesetz von 1982 verlangt, dass Gastrobetriebe mit über 50 Plätzen geschlechtergetrennte Toiletten anbieten müssen.

Der Vorstoss wurde nun am Montag vom Zürcher Regierungsrat abgewiesen. Als Grund gibt der Regierungsrat an, dass man Sicherheitsbedenken von Frauen bei Unisex-Toiletten Rechnung tragen müsse. Besonders für Frauen und weiblich gelesene Personen hätte eine Umsetzung des Vorstosses zu Unsicherheiten geführt – trotz diverser vorgeschlagener Sicherheitsmassnahmen, wie beispielsweise hochgezogenen Kabinentüren.

Geteilte Meinungen um den Vorstoss