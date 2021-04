«AstraZeneca, Biontech, kein Problem» - Regierungen bestellen Corona-Impfstoffe bei Arzt aus dem Aargau

Laut der Zeitung darf der Deutsche mit seiner Lizenz auch in den Kantonen Bern und Luzern tätig sein. Er habe jahrelang als Arzt in der Schweiz gearbeitet und biete immer noch Termine an. Bevor er in die Schweiz kam, sei er vor dem Krieg im Balkan geflüchtet. Mittlerweile habe er sich ein «undurchsichtiges Firmengeflecht» aufgebaut, das bis nach Moskau reiche, schreibt der «SonntagsBlick».