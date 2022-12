Basel: Klima-Aktivisten verbreiten Fake-News

Die Nachricht ist einer Original-Mitteilung des Kanton zum Verwechseln ähnlich. Am Schluss dann die Auflösung: «Dies ist keine Mitteilung des Regierungsrats Basel-Stadt».

Am Dienstag verschickten Unbekannte eine Fake-Medienmitteilung des Kanton Basel-Stadt. In dieser wurde mitgeteilt, dass die Regierung einen Klimafonds von 300 Millionen Franken eingerichtet hat.

300 Millionen Franken für einen Klimafonds will die Basler Regierung bereitstellen lassen. Das hat der Regierungsrat vermeintlich am Dienstag beschlossen. Weiter werde der Regierungsrat ab 2024 die Koordination der Klimaneutralität des Kantons Basel-Stadt an ein Klimadepartement abtreten. Das Finanzdepartement habe nun Zeit, entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen. Nur: Der Regierungsrat hat weder das eine noch das andere.