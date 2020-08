«Cleverer Schachzug» Regierungskandidatin legt ihr Wahlkampfbudget und Spender offen

Die Basler Regierungsratskandidatin Esther Keller (GLP) veröffentlichte am Dienstag in einem Twitter-Post die Finanzierung ihrer Wahlkampagne. Ihre Transparenz kommt aber nicht überall gut an. Der Politologe Mark Balsiger ordnet ein.

Am Dienstag veröffentlichte die Basler Regierungsratskandidatin Esther Keller der GLP Basel-Stadt in einem Twitter-Post, wer jeweils wie viel in ihre Wahlkampagne investiert hat. Eine solche Transparenz, vor allem was die Quellen der geflossenen Gelder betrifft, ist in der Schweiz unüblich. Ihre Beweggründe beschreibt Keller gegenüber 20 Minuten so: «Mir selbst ist es als Bürgerin wichtig, zu wissen, wie und von wem die Wahlkämpfe der Parteien finanziert werden, deshalb entscheide ich mich freiwillig dazu, meine eigenen Zahlen so offen darzulegen.»